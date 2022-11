Moreirense quer Kobamelo Kodisang a título definitivo

O Moreirense pretende chegar a um acordo com o Sp. Braga para garantir a contratação a título definitivo do avançado Kobamelo Kodisang. A informação foi adiantada pelo agente do jogador, Mike Makaab, em declarações ao site FarPost, da África do Sul.Kodisang foi cedido ao Moreirense em agosto deste ano, depois de ter abortado o acordo de empréstimo estabelecido entre o Sp. Braga e o Chaves. De acordo com as informações reveladas na altura, o clube de Moreira de Cónegos ficou com uma opção de compra do passe do extremo. Segundo o agente de Kodisang, o Moreirense "neste momento, procura comprar" o seu passe. O jogador, acrescentou o agente Mike Makaab, está "muito contente" em Moreira de Cónegos, uma vez que a equipa comandada por Paulo Alves está a discutir a subida à Liga.O empresário de Kodisang mostrou-se ainda surpreendido com o facto do selecionador nacional da África do Sul, Hugo Broos, não ter convocado o jogador para os recentes jogos de preparação frente às seleções de Moçambique e Angola.Autor de seis golos esta temporada, Kodisang tem assumido um papel preponderante na formação de Paulo Alves. Além dos seis golos, fez ainda três assistência.