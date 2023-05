Moreirense recebe troféu de campeão da Liga SABSEG no domingo

O Moreirense vai receber, no domingo, a taça de campeão da Liga Portugal SABSEG. A cerimónia terá lugar após o encontro com o Leixões, da 32ª jornada, agendado para as 15h30.Depois de ter festejado o regresso à Liga Bwin e o título de campeão da Liga Portugal SABSEG no sábado, após o triunfo na Amadora (4-2) , o clube de Moreira de Cónegos está a preparar nova festa com os seus adeptos. As portas da bancada central serão novamente abertas a todos os que se fizerem acompanhar de um adereço do clube.