Moreirense recebido em festa por centenas de adeptos de madrugada

Centenas de adeptos do Moreirense receberam em festa os jogadores da equipa de Paulo Alves, esta madrugada, depois do emblema de Moreira de Cónegos ter festejado o regresso à Liga e o título de campeão da Liga Portugal 2, após o triunfo no terreno do Estrela da Amadora, por 4-2.A comitiva chegou ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas já depois da 1h00, mas, nem por isso, as centenas de adeptos arredaram pé do local. O autocarro que transportava os jogadores, que iniciaram a festa ainda na Amadora, foi 'engolido' pela multidão ainda antes de entrar no parque de estacionamento. Já com a viatura devidamente estacionada, os jogadores juntaram-se aos adeptos numa festa colorida por uma sessão de fogo de artifício previamente programada.O presidente dos cónegos, Vítor Magalhães, chegou mais cedo ao local, onde festejou a terceira subida. Fez questão de receber a comitiva e deu um abraço a Paulo Alves logo que o treinador saiu do autocarro. Mais tarde, saudou individualmente os jogadores, que já festejavam com os adeptos.A festa prolongou-se numa zona reservada do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, onde tinham acesso apenas jogadores, treinadores, staff e respectivas famílias. Ainda assim, os atletas deixaram o local várias vezes para confraternizar com os adeptos.O vimaranense Luís Rocha, que festejou a quarta subida à Liga, Sori Mané e André Luís eram dos mais eufóricos, assim como Kodisang, que teve de andar grande parte da festa com o tronco nu depois de ter oferecido todas as camisolas aos adeptos. Aliás, o veloz extremo andou 'desaparecido' na parte inicial e teve mesmo de ser resgatado por elementos do staff, uma vez que ficou a festejar com os sócios.