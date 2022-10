Moreirense reúne-se em Assembleia Geral

Os associados do Moreirense reúnem-se em assembleia geral no próximo dia 23 (num domingo) para votar o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício Económico da Época Desportiva 2021/2022, assim como a respetiva aplicação de resultados.Na mesma assembleia, os sócios do clube de Moreira de Cónegos terão a oportunidade de colocar outras questões à direção de Vítor Magalhães.A assembleia geral tem início agendado para as 9h30 e terá lugar no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.