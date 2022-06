Moreirense terá o apoio de mil adeptos em Chaves

O Moreirense vai contar com o apoio de cerca de um milhar de adeptos em Chaves, no sábado, no encontro da primeira mão do playoff.Os ingressos disponibilizados pelo clube de Trás os Montes estão praticamente esgotados. A parcela que foi colocada à venda na sede do Moreirense já foi totalmente vendida, restando poucas dezenas nos restantes locais. A expectativa é que os ingressos esgotem até ao final do dia.Nesta altura, estão já reservados 12 autocarros para transportar adeptos do Moreirense até Chaves. Um número que pode aumentar até sábado, uma vez que a compra de bilhete garante viagem gratuita.