Moreirense trava saída de André Luís

Marítimo, Estoril, Paços de Ferreira e até o Chaves já levaram negas do Moreirense para uma transferência de André Luís. Depois das saídas de Derik Lacerda e Rafael Martins, o clube de Moreira de Cónegos não pretende perder mais referências do ataque, pelo que tem rejeitado negociar com os clubes que mostraram interesse na contratação do ponta-de-lança brasileiro. Recorde-se que a primeira proposta concreta chegou do Jeju United, da Coreia do Sul, que também levou um não como resposta.Integrado no plantel de Paulo Alves, André Luís mostrou sempre vontade de ouvir as propostas que chegavam, uma vez que entende que tem condições para continuar a jogar na Liga. Mas, ao mesmo tempo, tem-se revelado como um profissional exemplar, demonstrando um empenho registado com muito agrado pela equipa técnica liderada por Paulo Alves.De resto, os responsáveis do Moreirense têm procurado criar as melhores condições ao avançado, de forma a que este possa continuar comprometido com o projecto do clube, que passa por atacar a subida à Liga.