Moreirense vence Rio Ave em jogo de preparação

O Moreirense venceu o Rio Ave, por 3-1, num jogo de preparação que teve lugar em Vila do Conde, esta quarta-feira.Os vila-condenses adiantaram-se no marcador, com um golo do extremo Hernâni. A reviravolta da equipa comandada por Paulo Alves começou ainda no primeiro tempo, com os golos do avançado André Luís e do extremo Madson Monteiro. O terceiro tento do Moreirense foi apontado pelo ponta-de-lança Platiny já no decorrer da segunda metade da partida.