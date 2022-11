Moreirense volta a dar borla a adeptos com menos de 18 anos

O Moreirense vai voltar a abrir, grátis, as portas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas aos jovens com menos de 18 anos.A iniciativa tem como objetivo garantir o apoio de mais adeptos no encontro com o FC Porto B, da 12.ª jornada da Liga Portugal 2, o primeiro após a primeira derrota da época, no passado sábado, diante do Benfica B.Os sócios com a quota 10, referente ao mês de outubro, também têm entrada gratuita. Para os restantes adeptos há bilhetes à venda a cinco euros (bancada topo), 10 euros (bancada central) e 15 euros (bancada cativa).O jogo entre Moreirense e FC Porto B realiza-se no sábado, pelas 11 horas.