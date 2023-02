Morreu Joaquim Pereira da Silva, vice-presidente do Moreirense

O Moreirense está de luto pelo falecimento do vice-presidente Joaquim Pereira da Silva. O dirigente, de 85 anos, faleceu esta terça-feira, no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, onde se encontrava internado.Joaquim Pereira da Silva acompanhou Vítor Magalhães nos Órgãos Sociais do Moreirense ao longo de mais de duas décadas. Com uma vida dedicada ao dirigismo desportivo, foi ainda presidente da Associação Desportiva Oliveirense e fundador do Hóquei Clube de Riba D’Ave."Morreu um dos nossos", assinalou o presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, numa nota publicada no site do clube. "Deu sempre o seu melhor contributo na nossa casa, casa esta que também é dele, e que tanto ajudou a crescer. Neste momento de profunda dor, fica para sempre na memória o homem que honrou o Moreirense Futebol Clube durante várias décadas da sua vida, mas também, o homem que, apesar de não ser natural de Moreira De Cónegos, honrou e elevou a nossa região ficando para a história de todos como um dos grandes Moreirenses", acrescentou o dirigente, que manifestou ainda "o meu sentimento pessoal e o profundo desgosto pela sua perda."As cerimónias fúnebres realizam-se esta quarta-feira, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Moreira de Cónegos.