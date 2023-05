Ofori e o prémio de médio do mês da Liga SABSEG: «É o reflexo do meu trabalho e esforço diário»

Lawrence Ofori recebeu, esta sexta-feira, o prémio de médio do mês da 2ª. Liga referente a abril. O centro-campista do Moreirense mostrou-se satisfeito pela distinção, agradeceu aos seus companheiros e deixou uma mensagem especial à família."Primeiro que tudo, quero agradecer a toda a gente, incluindo os adeptos, a toda a equipa, mesmo àqueles que estão nos bastidores, e também à minha família por apoiar-me tanto ao longo do percurso", começou por dizer o médio do Moreirense, em declarações aos canais oficiais da Liga Portugal."É o reflexo do meu trabalho e esforço diário, a minha motivação é a minha família. Quando penso neles, quero trabalhar mais, quero correr mais, quero jogar mais. É por causa deles que me sinto motivado para chegar mais longe. Desde o meu primeiro dia de trabalho que a minha família é a minha motivação", concluiu o ganês de 24 anos, quando questionado em relação ao significado da distinção.