Ofori e o prémio de médio do mês da Liga Sabseg: «Tem um significado muito bonito»

Depois de ter sido eleito o melhor médio de abril da Liga Sabseg, Ofori recebeu agora o prémio referente à distinção. Em declarações aos meios da Liga, o jogador do Moreirense não escondeu o orgulho pelo reconhecimento."Estou grato pelo prémio. Tem um significado muito bonito e resulta do trabalho de toda a equipa. Estou muito contente pelo prémio e também quero agradecer a todos os meus companheiros", referiu Ofori, que superou a concorrência de Pité, do Mafra, e de João Lameira, do Torreense.Em Moreira de Cónegos por empréstimo do Famalicão, o ganês, de 24 anos, soma cinco golos e duas assitências em 33 partidas na presente temporada.