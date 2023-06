Ofori está quase certo em definitivo no Moreirense

O Moreirense pretende finalizar, nos próximos dias, o processo de contratação do médio Lawrence Ofori. O ganês estava cedido pelo Famalicão e, apesar do interesse de outros clubes, os minhotos estão em vias de fechar o acordo que prevê a transferência em definitivo. O médio, de 24 anos, foi peça importante na conquista do título da 2ª Liga e encerrou a época com 37 partidas disputadas, somando cinco golos e três assistências.

Tiago Aguiar no banco

Entretanto, Tiago Aguiar, que já foi adjunto em diversos clubes, vai reforçar a equipa técnica de Rui Borges. Uma vez que tem o curso de nível IV, Tiago Aguiar constará como treinador principal nas fichas. Refira-se que Rui Borges ainda está a concluir o curso de IV nível.