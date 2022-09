Os números que colocam o Moreirense de Paulo Alves na história da 2.ª Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense de Paulo Alves entrou para a história da Liga 2. Ao vencer na Trofa, o clube de Moreira de Cónegos tornou-se no primeiro da história da competição a somar os três pontos nos seis primeiros jogos da temporada.Com os cinco triunfos somados antes da viagem à Trofa, o clube de Moreira de Cónegos havia igualado o registo de Campomaiorense, alcançado na época 1994/95, e do Santa Clara, estabelecido na época 2016/17. Agora, entrou na história da Liga 2 ao tornar-se na primeira equipa a conquistar seis vitórias consecutivas no arranque da temporada.