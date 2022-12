Pasinato após empate com o Benfica: «A equipa teve uma entrega absurda»

Pasinato esteve em bom plano ao defender vários remates dos jogadores do Benfica, num jogo que terminou empatado a um golo e em que o Moreirense garantiu o apuramento para os 'quartos' da Allianz Cup."Sabíamos da força do Benfica. Entrámos muito concentrados, o mérito é de toda a equipa. Sofremos alguns contra-ataques, sufoco, mas sabíamos que só assim conseguiríamos passar. A equipa teve uma entrega absurda", começou por referir o guarda-redes dos cónegos após o encontro."Obrigada mas o mérito é de todos: dos jogadores, do treinador, de quem joga e não joga. Passámos à próxima fase, queremos algo mais. Com todo o respeito pelo Benfica, acho que foi um grande jogo mas aqui em casa precisávamos disto""Temos um adversário difícil. Mas é passo a passo. Será um jogo de dificuldade extrema também", finalizou.