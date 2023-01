Pasinato com propostas para deixar o Moreirense

Mateus Pasinato pretende deixar o plantel do Moreirense e já deu conta dessa intenção à Administração da SAD liderada por Vítor Magalhães. O guarda-redes tem em mãos propostas concretas para regressar ao Brasil, mas as negociações ainda não estão concluídas face à intransigência demonstrada pelo Moreirense.O facto de ter perdido o estatuto de titular na época passada, o que voltou a acontecer esta temporada, para o compatriota Kewin Silva, acentuou a vontade de Mateus Pasinato em deixar Moreira de Cónegos. Esta temporada, o guarda-redes apenas foi utilizado nos jogos das Taças de Portugal e Taça da Liga.Em final de contrato com o clube português, o guardião já está livre para negociar e assinar contrato com outra equipa, algo que já terá mesmo feito com o América-MG. Neste momento, Pasinato tem chegada prevista para 1 de julho, após terminar o vínculo com o Moreirense, mas o clube brasileiro está em negociações com os cónegos para tentar receber o jogador já nesta janela de mercado.O Moreirense não descarta a saída de Mateus Pasinato, mas já deixou claro que pretende ser ressarcido financeiramente por uma eventual transferência. É neste pormenor, de resto, que o negócio está encravado. O clube já estuda nomes para substituir o guarda-redes, na certeza de que confia em Sérgio Dutra, que no jogo com o Mafra esteve novamente no banco, depois de Mateus Pasinato ter revelado a intenção de sair.