Pasinato despede-se do Moreirense: «Mesmo longe vou estar a torcer pelas suas conquistas»

Depois de três épocas e meia no Moreirense, Mateus Pasinato regressou ao Brasil para assumir o compromisso com o América-MG.O guarda-redes assegura que leva o clube "no coração" depois de temporadas marcantes na sua carreira. Nas épocas 2019/2020 e 2020/2021, as primeiras em Portugal, foi o guarda-redes com mais defesas efetuadas na Liga. Além disso, deixou o Moreirense como o guarda-redes com mais jogos realizados pelo clube ao mais alto nível."Quero agradecer aos adeptos, staff e jogadores que me acompanharam durante três anos e meio. O clube ganhou mais um adepto, mesmo longe vou estar a torcer pelas suas conquistas, como a subida de divisão no final da época, e, quiçá, a conquista do título de campeão. Gostava de agradecer todo o apoio que tive dos adeptos durante três anos e meio, num percurso em que procurei dar sempre o melhor", disse, em declarações a Record.Mateus Pasinato foi "muito feliz" no Moreirense, mas "a vida tem ciclos", acrescentou, notando que "agora tenho outro desafio". "Estarei longe, mas a acompanhar, na torcida pelo Moreirense. É um clube de uma Vila pequena, mas é um clube grande. É esse o pensamento que os adeptos e todos devem ter, só assim vai poder crescer ainda mais".