Pasinato regressou ao Brasil para assinar com o América Mineiro

Mateus Pasinato regressou ao Brasil esta terça-feira para assinar o contrato que o vai ligar ao América Mineiro. O Moreirense ainda não oficializou a rescisão do guarda-redes, que tinha vínculo válido até Junho deste ano, mas autorizou o guarda-redes a viajar para o Brasil de forma a finalizar o acordo com o seu novo clube.Mateus Pasinato, de 30 anos, passou três épocas e meia no Moreirense. Perdeu o estatuto de titular indiscutível na temporada passada e esta época apenas foi utilizado nos jogos da Taça de Portugal e Taça da Liga. Nas temporadas 2019/2020 e 2020/2021, as primeiras em Portugal, foi o guarda-redes com mais defesas efectuadas na Liga.