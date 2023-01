Pasinato rescinde com o Moreirense e ruma ao América Mineiro

O guarda-redes Mateus Pasinato chegou a acordo com a direção do Moreirense para a rescisão do contrato que ligava as duas partes e que terminava no final da presente temporada.O brasileiro voltou a não treinar com o plantel do Moreirense esta terça-feira, repetindo-se o cenário do passado sábado, precisamente porque se encontrava a negociar a saída dos cónegos, depois de ter acertado a mudança para o América Mineiro.Relembre-se que, por estar em final de contrato, Pasinato já podia negociar com outros clubes o seu futuro e tinha chegado a um pré-acordo com a formação brasileira que seria válido a partir de julho. No entanto, o suplente de Kewin, conseguiu sensibilizar os responsáveis do Moreirense para o libertarem do compromisso válido até ao final da época de forma a mudar-se de imediato para o América Mineiro.