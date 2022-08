Paulo Alves antes do jogo o Torreense: «Estamos cá pelos pontos, são o nosso alimento»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve esta sexta-feira na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para promover a antevisão do encontro com o Torreense, da 3.ª jornada da Liga 2, que se realiza este sábado, pelas 15h30."O facto de o Torreense ter zero pontos e o Moreirense seis é completamente irrelevante para o jogo. Estamos na Liga 2, uma liga imprevisível. Estamos confiantes, num processo evolutivo, porque há jogadores que chegaram um pouco mais tarde. Mas, vamos caminhando e dando passos sérios nesse sentido, vamos abordar o jogo de forma muito séria e responsável para podermos vencer. Esperamos um Torreense à espera de pontos, o que torna o jogo complicado. Temos de ter os pés bem assentes o chão. Se não tivermos capacidade e competência para nos impormos no jogo vamos passar por dificuldades.""Chegou agora às ligas profissionais, isso é motivante. A equipa conhece-se bem, o treinador também transitou. A questão dos pontos é circunstancial. Todas as equipas passam por estes momentos nesta liga. Vamos ver o que o futuro diz em relação a candidatos, é extremamente cedo para fazer esse tipo de análises.""Estamos cá pelos pontos, são extremamente importantes, o nosso alimento. O que quero dizer é que se pensarmos que o facto de termos seis pontos é uma vantagem para o jogo em si, não estamos a pensar bem. O que fizemos até aqui tem sido bem feito, as coisas estão a correr conforme se perspectivavam. Temos de consolidar, dar sequência ao processo, caso contrário não tem significado. Na Liga 2, cada jogo é uma vida. É sempre difícil prever seja o que for. Se não formos comprometidos o suficiente podemos ter problemas. Uma equipa que tem seis pontos está mais confiante, respira melhor do que uma quem tem zero, isso é inquestionável, mas isso não significa que o jogo será fácil. Podemos simplificá-lo com atitude, determinação e o compromisso de todos em lutar para ganhar. Não podemos facilitar.""Estamos dentro do que perspetivávamos em função do que foi a pré-época. Não fazemos disso um problema, mas sim uma oportunidade. Teremos jogadores na convocatória pela primeira vez, o que é um sinónimo de que podemos crescer. Compete-nos dar à equipa dos melhores processos para ficar mais preparada. As coisas estão mais ou menos enquadradas, mas até ao final do mês pode surgir mais uma coisa ou outra, nas duas vias, de saídas ou entradas. Se houver, será um reajuste ou outro, não será muito mais do que isso.""É um objetivo que a equipa se mantenha mais equilibrada ao longo do jogo. Contra o Vilafranquense estávamos à procura de um caminho, em Viseu apresentamo-nos um pouco melhor. Perdemo-nos um pouco nesse jogo, talvez mais por uma questão emocional. Isso já foi falado com os jogadores, vamos tentar com que não se repita."