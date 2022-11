Paulo Alves antevê duelo com Penafiel: «Primeiro jogo na Taça da Liga é sempre muito importante»

Paulo Alves promoveu esta quarta-feira a antevisão da partida com o Penafiel, da 1.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga, que se realiza esta quinta-feira, pelas 20h30, em Penafiel."Vamos abordar esta competição da mesma forma que temos abordado todas as outras provas com o sentido de fazermos tudo para tentar seguir em frente. Temos adversários dificílimos, mas não vamos abdicar de rigorosamente nada. Sendo duma competição muito curta, qualquer objectivo passa pelo primeiro jogo. Vamos a Penafiel, um campo tradicionalmente difícil, mas vamos fazer tudo para conseguir ganhar.""É um adversário que já defrontamos, que nos causou muitas dificuldades, não será diferente amanhã. Temos condições para conquistar um bom resultado. Estamos com uma grande densidade competitiva, não houve tempo de recuperação, mas entre os jogadores que temos mais frescos vamos montar uma equipa para dar uma boa resposta.""Sendo uma competição curta não se pode desperdiçar pontos. O primeiro jogo nesta competição é sempre muito importante. Nesse sentido, temos de estar ao nosso melhor nível, ser uma equipa muito consistente e compacta.""Já tiramos ilações, já falamos sobre isso. Temos noção que não fizemos uma primeira parte ao nosso nível e podíamos ter pago um pouco mais caro por isso. Com um pouco mais de frieza até podíamos ter vencido o jogo, mas não podemos escamotear o que se passou. Para resolver os problemas temos de olhar para eles de uma forma concreta e já chegamos a algumas conclusões sobre quais foram os motivos. A consistência é isso, não podemos ter uma primeira parte como aquela. Queremos que a segunda parte que produzimos seja o espelho da equipa, vamos procurar que não haja tanto declive.""São boas dores de cabeça, se não tivéssemos estas opções as dores de cabeça seriam piores. Temos de gerir estas situações, os jogadores têm de perceber as opções. O meu discurso é muito simples, desde o início lhes digo que passei por aquilo que eles possam passar mas temos de fazer opções. Quem me dera a mim saber que estou sempre certo. Dou a cara pelas opções e tenho uma palavra para os jogadores. É bom ter opções de qualidade como o Moreirense tem, mas por vezes a qualidade por si só não resolve tudo, a qualidade tem de ser assente em disciplina e trabalho.""Os adepto têm sido fantásticos, têm-nos ajudado imenso, e mesmo em situações em que a equipa não tem estado bem no jogo. É importante para os jogadores sentirem esse carinho, temos de os compensar para que nunca desistam. Em Tondela nunca desistimos, a equipa acreditou sempre, foi premiada por essa reação que assentou no apoio dos adeptos. Vamos continuar nesta comunhão, que traz bons resultados.""É uma situação nova para todos, temos de nos ajustar porque não há muito a fazer. Em função do que está definido em termos de calendário temos de nos ajustar. É importante ter a Taça da Liga para manter os índices físicos da equipa. Não temos referências para os prós e contras porque é uma situação nova. Vamos fazer tudo para manter o ritmo competitivo."