Paulo Alves: «Apostámos tudo, mas sem grande cabeça, muito coração e muita vontade»

Paulo Alves lamentou a falta de lucidez dos seus jogadores após o primeiro golo do Arouca. "Tinha dito cada jogo tem a sua história, os seus pormenores. Não foi dos melhores jogos que fizemos, não há que esconder. A equipa bateu-se, faltou-nos um pouco de acutilância ofensiva. O jogo foi dividido, na segunda parte parecia estar relativamente controlado até surgirem os golos do Arouca. Parece-me que o primeiro golo do Arouca intranquilizou-nos pela forma como o sofremos. Vamos dizer sempre que não devia acontecer, porque temos de estar mais protegidos naquela zona, qualquer desvio pode ser fatal. Apostámos tudo, mas sem grande cabeça, muito coração e muita vontade, já não havia lucidez suficiente. Tínhamos vontade de continuar na prova, os jogadores provaram isso, nas focamo-nos agora no primeiro objetivo, a nossa Liga", começou por dizer o técnico do Moreirense, em declarações após a partida que ditou o afastamento da formação de Moreira de Cónegos da Allianz Cup.

A primeira derrota da época em casa

"O percurso que estávamos a fazer deixava-nos uma perspetiva de continuidade. Mas, temos de colocar os pés no chão e ser realistas. Defrontamos um adversário que está muito tranquilo na sua Liga, é uma equipa com bons jogadores, que aproveitou os detalhes. Não posso apontar nada à minha equipa. Nem sempre a inspiração está a top."

O Moreirense foca-se agora exclusivamente no campeonato

"Queremos continuar com o nosso trabalho, o nosso caminho. Esta eliminação não belisca o nosso trabalho. No último dia do ano recebemos o Estrela da Amadora, que já vencemos para a Taça da Liga, mas isso não significa nada porque cada jogo tem a sua vida. Temos de procurar o sucesso com determinação, sabendo que volta e meia há percalços."

Os elogios do treinador do Arouca ao Moreirense

"Já respondi a isso algumas vezes. O Moreirense é um clube com raiz muito forte de 1.ª Liga, que oferece todas as condições e mais algumas aos treinadores e jogadores, a exigência tem de estar no máximo. Mas, temos de ser perfeitamente realistas, o Moreirense está na 2.ª Liga. Equilibramos jogos com equipas da 1.ª Liga, mas só lá vamos chegar se tivermos noção do que vamos encontrar num campeonato muito difícil", terminou.