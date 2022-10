Paulo Alves: «Com a atitude certa temos condições para ganhar o jogo»

Paulo Alves mostrou-se este sábdo confiante para a receção domingo (14 horas) ao Nacional.Naturalmente que o Nacional é uma equipa com jogadores muito experientes, alguns com passado na Liga. Não está a fazer um campeonato condizente com o seu valor, isso encerra dificuldades enormes para a nossa equipa. Todos os jogos têm características difíceis, complicadas, as dificuldades tendem a aumentar com o evoluir da Liga. Com a atitude certa temos condições para ganhar o jogo, para ganhar a qualquer adversário.Esse tem sido o nosso apanágio. Não vai fugir à regra, sendo que temos de respeitar o adversário e perceber as qualidades que tem. Estamos a jogar em casa e queremos brindar os nossos sócios e adeptos, que nos têm ajudado muito, com mais uma vitória, temos de ser sérios ao para discutir a vitória.Nós fizemos a gestão em função do que é o trabalho da equipa e dos jogadores. Não podíamos por em causa o objectivo da Taça, mas temos de perceber que há aqui gente que tem trabalhado bem e que tem qualidade. Portanto, vamos balizando todos esses factores e dando os minutos mais ajustados a todos eles. É muito difícil para um treinador ajustar tudo por igual, mas temos de ser coerentes com o trabalho e com os sinais que os jogadores nos vão dando.Trouxe alguns bons sinais, embora tenhamos de relativizar porque o jogo teve características diferentes do nosso dia a dia. O sintético não permitiu uma rápida circulação de bola, não aproveitamos as oportunidades que criamos.Isso é sempre fundamental. Como sempre digo, somos nós que temos de os chamar, para verem uma equipa a trabalhar pelo resultado. Prometer vitórias não posso, mas prometo motivar toda a gente para que se empenhe na conquista dos três pontos. Queremos manter essa interação com os adeptos.Não temos mais pressão. Contamos sobretudo connosco. Temos de fazer o nosso trabalho, estar tranquilos, seguir a nossa vida. Nem sequer abordamos isso como factor de pressão ou motivação. Se fizermos o nosso trabalho estamos bem.