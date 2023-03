Paulo Alves: «Disputamos cada jogo como uma final porque nada está definido»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas no final da manhã desta quinta-feira para promover a antevisão da partida com o Penafiel, da 24.ª jornada da Liga Sabseg, que terá lugar esta sexta-feira, pelas 18 horas, em Moreira de Cónegos."É claro que vamos apresentar o melhor futebol possível, isso é sempre palavra de ordem. Temos a noção de que por vezes isso não é possível porque a inspiração não chega, mas não é só com o Moreirense, acontece a toda a gente. Jogando bem, estamos mais perto de ganhar. Vamos tentar ser uma equipa regular, temos de respeitar o adversário, que tem qualidade, mudou recentemente de treinador e estabilizou os resultados, o que tem de significar um alerta para nós"."Normalmente analisamos os adversários e explicamos tudo aos jogadores, mas é sempre uma incógnita a forma como as equipas se apresentam. O Penafiel não tem grandes problemas na tabela, mas estas equipas podem tentar sempre o 3.º lugar, que dá acesso ao play-off. É uma equipa motivada, que tem bons jogadores. Temos de respeitar sempre os adversários, é o que temos feito nesta caminhada até aqui. Mas não abdicamos de pensar em nós, nos nossos princípios, porque eles têm-nos trazido no caminho certo"."Fizemos dois jogos com o Penafiel que não foram fáceis. Isso traduz a qualidade da equipa. A mudança de treinador acabou por trazer outras coisas, a equipa ainda não perdeu. Temos de pensar no que temos de melhorar para poder dar a volta a isso. Esta Liga já nos mostrou que cada jogo tem a sua história, temos é de manter os níveis de concentração"."Vamos manter a nossa forma de estar. Disputamos cada jogo como uma final porque nada está definido. Não vamos jogar com o percurso dos adversários, porque se fizermos o nosso caminho não temos de nos preocupar com isso. Esta Liga é de tal maneira volátil e complicada que as coisas podem inverter-se de um momento para o outro. Não queremos que isso aconteça na base de algum conforto que se possa pensar que pode existir. Não controlamos o que pode vir dos resultados alheios, por isso temos de manter o nosso caminho".