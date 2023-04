Paulo Alves e a chuva de golos frente ao Benfica B: «Foi um alerta grande»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas na manhã deste sábado para promover a antevisão do jogo com o FC Porto B, da 29.ª jornada da Liga Sabseg, que se disputa este domingo, pelas 14h30, em Gaia."É verdade que cada vez falta menos e cada jogo que passa vai assumindo uma importância cada vez mais preponderante. Temos um jogo muito complicado contra uma equipa cujos jogadores à semelhança da semana passada, estão sempre num vai e vem entre as equipas A e B, sempre motivados em dar o salto. Temos de estar muito preocupados com isso, mas também conscientes da nossa capacidade e valor. Devemos estar muito seguros de quem somos, do que podemos fazer, mas jogar da mesma forma, sem pensar na tabela, porque só dessa forma seremos capazes de continuar a ganhar jogos. O compromisso de querer ganhar nunca pode estar em causa"."Não é uma questão de ser mais fácil ou mais difícil, é uma questão objectiva: em cada jogo temos de deixar tudo em campo, não podemos facilitar. Todos os jogos têm as suas peripécias, mas estamos mais perto de ganhar se formos capazes de deixar tudo em campo, se não nos arrependermos de nada. Se ganharmos estamos a salvo, seja do que for"."Incidimos bastante nisso nesta semana, até porque nunca tínhamos sofrido sequer três golos, como em Faro, e depois quatro com o Benfica B. Para a equipa que somos, para o candidato que somos, nunca é agradável. Tem a ver com os jogos. Em momentos chave surgem desconcentrações e acabou por acontecer aquilo. Contra equipas de valor acentuado, como aconteceu, estamos sempre em risco. Temos de melhorar a concentração, a atitude com que abordamos cada lance. Sofrendo o mínimo possível estamos sempre mais perto de somar resultados positivos. Foi um alerta grande, que esperamos que se traduza numa melhoria"."Nunca fomos pelo caminho das desculpas por termos jogadores castigados ou lesionados. A nossa forma de trabalhar foi sempre no sentido que de todos possam ter um rendimento semelhante. A equipa tem opções, tem uma consistência boa em termos dessas opções. Regressam alguns jogadores, logo veremos como vamos iniciar o jogo. A equipa vai dar uma boa resposta. Uma palavra para os nossos adeptos, a quem queremos brindar com mais uma vitória, o apoio deles no jogo de amanhã é fundamental".