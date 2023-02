Paulo Alves e a necessidade de refrear os ânimos: «Não está nada decidido»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para abordar a partida com o Torreense, da 20.ª jornada da 2.ª Liga, que terá lugar este sexta-feira, pelas 18 horas, em Torres Vedras."Sem dúvida alguma, temos de continuar na luta. Não está nada decidido. A verdade é que estamos bem, a equipa tem demonstrado uma capacidade de superação excelente e queremos continuar nessa senda. Queremos continuar a ganhar, respeitando todos os adversários, como vamos fazer frente ao Torreense. A equipa vai abordar mais este jogo para ganhar, não vamos permitir qualquer ideia de que está definido"."Não tem nada a ver a equipa que defrontamos na primeira volta, mudou o treinador e vários jogadores. A equipa está mais consistente. Apesar de ter perdido num campo difícil na última jornada, vinha de nove jogos sem perder, isso diz algo das melhoria que tem tido. Temos de lidar com isso, já passamos as informações todas aos jogadores. Ainda para cima o jogo é num campo histórico, em que aos adeptos apoiam muito a sua equipa. Temos de continuar com a cabeça bem fria, sem abdicar de nada do que nos trouxe até aqui"."É perfeitamente compreensível as dificuldades que têm para estar neste jogo, aos que estiverem lá e aos que ficarem cá fica a nossa garantia de empenho para conseguir mais um triunfo"."Não há qualquer segredo em especial. A mensagem que tem sido passada é que na Liga 2 a regularidade é fulcral. Todas as equipas passam por maus momentos, umas conseguem reagir, outras nem tanto, isso pode ter peso nas contas finais, decisivo até. Temos lutado contra isso, mérito aos jogadores, que têm percebido essa mensagem. Queremos evitar que surjam essas quebras, que acontecem em todos os clubes, mas não estamos imunes. Tudo pode acontecer no futebol, mas a equipa tem dado boas respostas como grupo. Não podemos escamotear a qualidade do nosso plantel e a capacidade de superação que os jogadores têm revelado"."Estamos com uma ou outra lesão, o Alan e o Rafael não poderão ainda dar o seu contributo. Espero que voltem rapidamente. São situações normais, que acontecem em todos os clubes. Temos de ter capacidade de suprimir essas ausências e manter o mesmo nível que temos revelado".