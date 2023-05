Paulo Alves e o jogo com o Estrela da Amadora: «Não vamos abdicar dos nossos princípios»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras no final da manhã desta sexta-feira para promover a antevisão da partida fora com o Estrela da Amadora, da 31ª jornada da Liga Portugal 2, que se disputa este sábado, pelas 18 horas. O jogo, recorde-se, pode valer a subida e o título. Se vencer o Estrela, o clube de Moreira de Cónegos festeja a promoção e a conquista de mais um título da Liga Portugal 2."É um jogo muito difícil. Este adversário perdeu apenas por uma vez na Liga. Temos de prestar toda a atenção a essa evidência. Vamos ter de ser extremamente competentes e não pensar em mais nada que não seja o jogo em si porque só assim teremos condições para vencer. Não vamos abdicar dos nossos princípios, independentemente da classificação dos adversários, respeitamos todos por igual. Vamos querer impor o nosso jogo, vencer a partida, o que seria um prémio extraordinário para toda a gente.""O Estrela é uma equipa extremamente adaptada às circunstâncias da Liga, com muita consistência defensiva, com jogadores que têm qualidade e experiência. Espero um Estrela equilibrado, mas que não vai abdicar de procurar atacar e chegar à vitória. Estamos alertados para isso, trabalhamos o que esperamos que possa acontecer no jogo. Vamos ter um Estrela super motivado, que está na corrida e que tem legítimas aspirações.""É verdade que é um jogo especial, isso é factual, não podemos esconder. Sabendo isso, os jogadores têm uma forma de estar que leva a um estímulo maior, melhor, se possível. O que tentamos fazer foi manter a lucidez, o caminho, a postura de seriedade e responsabilidade que nos trouxe até aqui. Não vale a pena esconder que o jogo pode ser decisivo. Não podemos tirar os pés no chão e deixar de fazer o que temos de fazer.""Isso é um mérito que tem de ser dado aos jogadores do Moreirense. Temos feito até aqui uma época muito regular, muito consistente, queremos manter isso até ao final. A vantagem é factual, mas tentamos em cada jogo dar o nosso melhor, fazer com que os pormenores se virem para nós através da atitude e motivação. A verdade é que até ao final vamos manter o rigor e profissionalismo e a vontade de vencer sempre. Se mantivermos a mesma regularidade, não vamos ter problema algum."