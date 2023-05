Paulo Alves e a subida de divisão: «Só será possível com um compromisso inexcedível»

Eleito o melhor treinador de abril da Liga Sabseg, Paulo Alves recebeu o prémio referente à distinção nesta quinta-feira. Em declarações aos meios da Liga, o técnico fez questão de dividir os louros com todos no clube minhoto."É um sinal de consistência e reflete que temos trabalhado muito e bem. Nós, equipa técnica, e, sobretudo, os jogadores. Eles têm entendido e desenvolvido aquela que é a nossa mensagem de trabalho e de rigor. De nunca desistir. E temos de manter esta mentalidade até ao fim", referiu.O Moreirense pode garantir a subida de divisão nesta jornada, mas Paulo Alves não faz já a festa: "As contas ainda não estão fechadas e queremos muito que isso aconteça, mas só será possível com um compromisso coletivo inexcedível". A próxima partida dos cónegos é no sábado, às 18 horas, frente ao E. Amadora.