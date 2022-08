Paulo Alves e a visita ao Ac. Viseu: «Esperamos um Moreirense em crescimento»

Paulo Alves, técnico do Moreirense, fez este sábado a antevisão ao encontro da 2ª jornada da Liga Sabseg, frente ao Ac. Viseu, no Fontelo, garantindo estar à espera de um Moreirense a exibir melhorias em relação ao jogo anterior e cada vez mais consistente."Esperamos um Moreirense, que queremos cada vez mais consistente, mais entrosado. Naturalmente que os jogadores que chegaram tem feito esse trabalho, têm feito essa integração e obviamente esperamos melhorias. Nós temos que partir daquele pressuposto que é o compromisso coletivo, a atitude mental de uma equipa que quer ganhar e que para isso vai ter que saber sofrer, que tem que trabalhar muito, que correr muito, porque vamos defrontar um adversário extremamente difícil, que se reforçou muito, que tem as suas aspirações e as suas ambições. Se não estivermos preparados para isso podemos ter dificuldades. Espero que os jogadores, cada vez mais percebam os mecanismos e os processos, a forma de jogar, se conseguirmos enquadrar essas duas situações esperamos um Moreirense em crescimento.""O Académico de Viseu é uma equipa experiente e com jogadores muito batidos já de 2ª Liga, nós sabendo isso temos que ter a capacidade para contrariar essa valia técnica e a capacidade que o Viseu tem de transições rápidas, porque tem jogadores rápidos na frente e de solidez defensiva. Nós trabalhamos isso tudo, passamos aos jogadores a informação e a mensagem do que à partida vamos encontrar. Estamos preparados, cabe-nos fazer o nosso jogo e acreditar que temos condições e capacidade para ganhar seja que jogo for. Na 2ª Liga é mesmo assim, não há jogos fáceis e nem sempre se consegue jogar bem. Mas acredito que o vamos conseguir, respeitando o adversário que volta a jogar no seu estádio e que tem esse apoio da massa adepta.""Se queremos ter sucesso temos que ser consistentes, quer em termos exibicionais, quer sobretudo ao nível dos resultados. Pontos são sempre bem-vindos, mas para isso é preciso ter o compromisso coletivo, para conquistar os resultados.""É normal verem no Moreirense o candidato à subida, porque é um clube com passado recente muito bom, em termos de Liga, conquistou até um troféu importantíssimo nos últimos anos, a Taça da Liga, o que torna isso natural. Nós temos que saber conviver com isso e não deixar que seja um fator inibitório seja de que situação for. Ser-se candidato por se chamar Moreirense e ter um passado de Liga, não é isso que nos vai levar a lado nenhum. O que nos vai levar é a atitude e vontadeda equipa em ter sucesso.""Neste momento a equipa está a ficar equilibrada em termos de opções, ainda há um reajuste ou outro que poderá acontecer, tendo em conta que o mercado só fecha no final deste mês. As lesões podem também contribuir para isso, infelizmente, o Sylla, elemento importante teve um azar mais complicado, que levará a uma recuperação longa. Entretanto o Madson vai ser integrado e o plantel ficará com condições de fazer uma época muito boa."