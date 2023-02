Paulo Alves e as "conversas que dão o Moreirense como vencedor da 2.ª Liga": «É para adormecer meninos»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras no final da manhã deste sábado para abordar o jogo com o B SAD, da 21.ª jornada da Liga Sabseg, que terá lugar este domingo, pelas 14 horas, em Moreira de Cónegos."Podemos esperar um Moreirense incisivo, como tem sido na maior parte dos jogos, na procura de uma vitória que nos possa recolocar no trilho que temos percorrido até aqui. Não fizemos uma boa primeira parte, reagimos bem no segundo tempo, mas depois aconteceu futebol. Uma equipa com a experiência que nós temos não devia ter permitido aquilo, mas faz parte. Temos rapidamente de reagir, mas, sobretudo, não entrar em algumas conversas que já existem, daqueles que dão o Moreirense como vencedor da Liga. Isso é para adormecer meninos e não podemos ir na história do bandido. Temos de colocar os pés no chão e continuar a percorrer o mesmo caminho, esse tipo de discurso pode levar a algum relaxe e não queremos isso. Vamos fazer tudo para voltar às vitórias neste jogo.""Não sou de vitórias morais, nas derrotas pouco ou nada há de positivo, pode haver é alertas. Esta Liga é extremamente competitiva, extremamente difícil, qualquer equipa pode complicar o trabalho de outro clube, seja ou não candidato. À medida que a Liga vai avançando o ponto vai sendo cada vez mais caro porque toda a gente precisa de pontuar. Temos de ter cada vez mais essa noção e dar continuidade ao trabalho que feito. Os jogadores têm tido uma ética excelente, um trabalho meritório, não nos podemos desviar disso. Se não nos desviarmos, a equipa vai reagir bem.""Esperamos dificuldades naturais de uma equipa que precisa de pontos, com jogadores jovens, que têm qualidade. A B SAD tem jogadores interessantes. As mudanças de treinadores, a instabilidade que isso cria leva a que as coisas não sejam fáceis, mas nunca fiando. Esperamos dificuldades, mas temos competência para as enfrentar e ultrapassar. Mas, só com seriedade e competência é que isso pode ser feito. Esperamos dificuldades, mas estamos optimistas e confiantes na nossa equipa, porque temos condições para os ultrapassar.""Contamos com o apoio dos nossos adeptos, com a sua entrega ao jogo no sentido de nos ajudarem a conquistar mais uma vitória. Temos de ser nós a dar esses sinais do princípio ao fim. Os que puderam vir que nos apoiem, que nos ajudem, porque vamos dar indicações de que queremos ganhar."