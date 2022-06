Paulo Alves e José Mota são hipóteses para o cargo de treinador do Moreirense

Depois de não se ter concretizado o princípio de acordo com Sérgio Vieira, Vítor Magalhães já trabalha outras alternativas para o cargo que ficou vago após a saída de Ricardo Sá Pinto.O líder do Moreirense abordou a hipótese Paulo Alves, que está sem clube desde o final da ligação ao Varzim, ainda na época 2020/2021, mas também mostrou interesse em José Mota. O experiente técnico, que soma quatro subidas à 1ª Liga - duas pelo P. Ferreira, uma no Feirense e a última no Aves -, está igualmente livre depois de ter terminado a ligação ao Leixões.A administração da SAD do Moreirense está a desenvolver contactos no sentido de fechar o acordo com uma nova equipa técnica nos próximos dias, para depois alavancar a construção do plantel. O processo esteve bem encaminhado, uma vez que o acordo com Sérgio Vieira esteve alinhavado. Na origem do volte estiveram divergências na planificação do projeto para a temporada 2022/2023.