Paulo Alves e o bom momento do Moreirense: «O ideal era não haver paragens...»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas no final da manhã desta sexta-feira para promover a antevisão do encontro com o Feirense, da 25.ª jornada da Liga Sabseg, que se disputa este sábado, pelas 14 horas, em Moreira de Cónegos."A nossa ideia é obviamente vencer um jogo que sabemos que vai ser difícil, perante uma boa equipa, que tem revelado alguma inconstância de resultados. Mas vem de duas vitórias seguidas que faz com que esteja um pouco mais liberta de algumas pressões. Será um adversário difícil, porque tem bons jogadores, com qualidade. Tirando isso, temos de continuar o nosso trabalho, a ser uma equipa que tenta impor o seu jogo, que traz determinação, qualidade e muita vontade de ganhar. Temos de manter esta boa interação com os nossos adeptos, que nos têm apoiado muito, como se viu naquele jogo na Madeira. Não podemos ser insensíveis a isso e temos de continuar a mostrar essa capacidade"."Esperamos sempre a melhor resposta dos nossos jogadores. Obviamente que quando estamos numa situação como esta, em que temos conseguido bons resultados, o ideal é que não houvesse paragens. Tentamos manter os jogadores com os níveis competitivos bons, pelo que esperamos uma boa resposta. Os jogadores têm consciência que falta cada vez menos, mas não podemos abdicar de tudo o que nos trouxe até aqui. Temos de ser objetivos no que podemos fazer. As dificuldades são sempre muitas, os adversários criam sempre muitos problemas contra o líder do campeonato, estão sempre mais motivados, como acontece em todas as ligas"."A equipa tem de ter a motivação em níveis elevados, não há outra forma. Independentemente do posto que ocupamos ou da vantagem ser maior ou menor, temos de manter o nosso caminho. Não podemos relaxar, se continuarmos a perseguir as nossas metas com esta forma de estar não vamos ter problemas. Não queremos ter problemas ou algum tipo de dúvidas em relação seja ao que for. Para isso, a equipa tem de manter estas dinâmicas positivas".