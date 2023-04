Paulo Alves e o duelo com o Tondela: «Não antecipamos qualquer cenário»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras no final da manhã desta sexta-feira para promover a antevisão do jogo com o Tondela, da 30.ª jornada da Liga Sabseg, que se disputa este sábado, pelas 14 horas, em Moreira de Cónegos."Não estamos a abordar o jogo em função de nada disso. Como sempre fizemos até aqui, pensamos em nós e no que temos competência para fazer. A nossa atenção vai estar no jogo com o Tondela, ganhando o jogo não teremos problemas nenhuns. O que se passar ao lado logo se verá. Estamos focados em nós, nos nossos processos e competências. Conseguindo a vitória, seguimos o nosso caminho e quando for a hora logo se verá. Vamos procurar que essa ansiedade, se existe, não interfira no nosso jogo.""O Tondela teve algumas limitações mas manteve um núcleo de jogadores com grande capacidade. Portanto, temos de ter muita atenção a isso. Temos de ter as cautelas e a atenção devida para qualquer jogo. É um adversário muito difícil, que nos vai vender caro o resultado. Temos de ser uma equipa intensa, organizada. Não antecipamos qualquer cenário, porque temos de ter muita atenção a este adversário.""Vamos definir quando tivermos de definir. Por todo o apoio que os nossos adeptos nos têm dado ao longo da época, seria ótimo se fosse em casa, não mas podemos antecipar nada. Temos de continuar o nosso trabalho. Tão cedo quanto possível queremos brindar os adeptos com a conquista dos nossos objetivos, dar esse prémio a toda a gente, mas isso só vai acontecer se continuarmos a mostrar competência.""É típico da Liga 2. É normal que haja mais dificuldades na conquista dos pontos. Tudo vai interferindo nos desfechos finais numa Liga em que há muita competitividade."