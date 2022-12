Paulo Alves e o empate com o Estrela: «São dois pontos perdidos»

Paulo Alves considera que o nulo frente ao Estrela da Amadora foram "dois pontos perdidos" para o Moreirense. "Estivemos melhor na segunda parte, fizemos tudo, a equipa não virou a cara à luta na procura da vitória. É verdade que não tivemos oportunidades tão declaradas como costumamos ter, mas do outro lado estava uma equipa que se defendeu muito e bem. O Estrela esteve muito fechado, a jogar no nosso erro, e não tivemos tantas oportunidades para marcar. Esta Liga é exatamente isto, seguimos o nosso caminho neste campeonato competitivo", afirmou o técnico após o jogo.

"São dois pontos perdidos"

"São dois pontos perdidos porque jogamos em casa e em casa jogamos para ganhar, temos essa obrigação. Se tivéssemos perdido seria muito pior. As substituições que foram feitas e as indicações que demos à equipa foram no sentido de chegar ao golo, envolvemos três pontos de lança e três extremos no jogo. Não tivemos uma pontinha de sorte, a bola batia sempre em alguém. Não é o resultado que pretendíamos, mas o futebol é assim."



"É difícil ultrapassar este tipo de estruturas defensivas"

"É difícil ultrapassar este tipo de estruturas defensivas. Não fizemos um golo cedo que pudesse abrir o jogo e à medida que o tempo foi decorrendo procuramos soluções para marcar, mas não o conseguimos. Perdemos lucidez fruto do cansaço."



"Não queremos perder jogadores"

"No mercado de Inverno essencialmente não queremos perder jogadores, não há indicações nesse sentido. Estes jogadores têm mostrado capacidade e valor e queremos continuar este caminho com estes", terminou.