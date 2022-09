Paulo Alves e o jogo com a Juventude Lajense: «Temos de respeitar este adversário»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, já projetou o encontro com a Juventude Lajense, da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, que se dipsuta amanhã, às 14 horas, nos Açores."Temos de esperar um Moreirense muito sério, muito responsável, no sentido de seguir em frente. Jogamos contra uma equipa de vários escalões abaixo do nosso, mas temos de respeitar esse adversário. Vamos querer impor o nosso jogo, ser sérios e responsáveis se queremos seguir em frente"."Temos de ter sempre uma forma de estar muito coerente. O que tenho dito é que temos de respeitar os adversários todos por igual e o jogo foi preparado com esse sentido. Continuamos a ser sérios, para não termos qualquer surpresa, porque estes jogos escondem sempre características difíceis. Vamos jogar num sintético, contra uma equipa com jovens jogadores que querem aparecer e impor a sua marca, esta é uma oportunidade que este adversário vai ter para se mostrar. Temos de estar preparados para tudo, a equipa tem já a informação sobre o adversário e as características deste tipo de jogos. Não queremos qualquer tipo de surpresas, temos de nos impor de forma a seguir em frente"."Eventualmente faremos algumas mudanças, sobretudo porque o plantel tem trabalhado muito bem como um todo. Os jogadores têm tido um comportamento extraordinário, os que jogam e os que não jogam. Há gente com competência e qualidade, alguns deles jogarão neste jogo"."É uma competição que me é muito cara, em que participo desde sempre no futebol português, primeiro como jogador, agora como treinador. Fui duas vezes à final, pelo Marítimo e pelo Sporting, mas infelizmente não ganhei nenhuma dela. Isso deixa sempre um vazio, vou perseguir sempre esta Taça até não poder mais. Temos de dar uma importância extraordinária a esta prova, porque é bonita, boa no sentido das oportunidades que pode trazer a toda a gente. Temos de subir os degraus de cada eliminatória. Não vale a pena pensar muito nisso se não tivermos a competência de passar este jogo. Temos uma vontade muito grande de seguir em frente".