Paulo Alves e o jogo com a Oliveirense: «Temos de estar muito concentrados»

Paulo Alves fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com a Oliveirense, uma partida da 2.ª Liga que se disputa sábado, a partir das 15h30, em Oliveira de Azeméis."É uma equipa que, tirando o último jogo, tem vindo a fazer um campeonato extraordinário, deu um safanão grande na tabela com resultados interessantes. Isso tem de nos acautelar. Temos de estar muito concentrados, revelar uma superação sem limites para fazer um jogo com atitude que não deixe nenhuma dúvida para podermos passar mais este adversário muito difícil. É um jogo num campo tradicionalmente complicado, de dimensões reduzidas, com público aguerrido, isso vai criar dificuldades.""É um somatório de alguns fatores. Desde logo a pressão que os adversários têm de somar pontos, as equipas estão melhores, estão mais preocupadas em jogar para o ponto. Num ou noutro jogo não estivemos ao nosso melhor nível, como na primeira parte em Torres Vedras. Temos de estar precavidos para isso, não podemos cometer os mesmos erros para tentar ultrapassar estas dificuldades, que vão seguramente aumentar. Toda a gente precisa de pontos, não há definições em cima ou em baixo. Temos de manter o mesmo espírito, a forma de estar, o compromisso coletivo, a determinação que temos tido.""Temos de ter capacidade e competência para manter o nível exibicional, aquilo que nos trouxe até aqui. As dificuldades são muitas. O Moreirense tem sido líder nestes meses todos e ainda há esse acréscimo motivacional para os adversários, que nos querem tirar pontos. Temos consciência dessas dificuldades, só as percebendo é que as podemos ultrapassar. Queremos manter o ritmo de jogo, a nossa atitude, mas também o pragmatismo para lidar com as dificuldades. Oxalá mantenhamos o nível exibicional e de resultados."