Paulo Alves e o jogo com o Benfica: «Temos hipóteses de seguir em frente e não vamos abdicar delas»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para promover a antevisão da partida com o Benfica, da Allianz Cup, que se realiza este sábado, pelas 19 horas, em Moreira de Cónegos. Trata-se de um jogo decisivo na luta pelo acesso aos quartos-de-final da competição."Este hiato competitivo irá causar alguma dificuldades em termos dos jogadores voltarem ao seu rumo normal, porque ninguém tem referência disto. No que nos diz respeito, tentamos manter os níveis competitivos sempre em alta, treinamos para nos apresentarmos bem em termos físicos, táticos e técnicos. Queremos fazer um jogo bom e um resultado que sirva as nossas pretensões"."O Benfica ainda não perdeu em jogos oficiais, isso já diz das dificuldades que vamos encontrar. Pensando na qualidade dos seus jogadores, do seu treinador do que a equipa tem produzido, a nossa tarefa não será fácil. Mas nós também estamos bem, estamos confiantes e não vamos abdicar rigorosamente nada dos nossos pressupostos como equipa. Temos hipóteses de seguir em frente e não vamos abdicar delas de forma alguma"."Foi um jogo em que de facto estivemos muito bem, o resultado podia ter caído para qualquer um dos lados. É um jogo que pode ter algumas semelhanças. Demos uma resposta muito boa nesse jogo e isso deixa-nos tranquilos para esta partida. Vamos bater-nos contra um adversário difícil, depois o jogo terá as suas questões normais. Estamos confiantes que as coisas possam surgir para o nosso lado."Contamos muito com os nossos adeptos. A equipa tem retribuído o apoio que tem recebido até aqui. Queremos continuar da mesma forma. Pela dimensão do jogo, as pessoas do Benfica irão comparecer em massa, mas isso é motivante para toda a gente"."Não há grandes transferes que se possam fazer do que se passou há alguns anos. O Moreirense tem uma história importante na competição, compete-nos honrá-la"."Claro que as ausências são sempre de lamentar, toda a gente quer jogar estes jogos. Quem for chamado para o jogo tem de corresponder, dar o máximo, isso tem sido uma realidade. Os jogadores que forem chamados vão estar à altura, dar tudo. A transpiração e a vontade de querer fazer as coisas bem tem sido palavra de ordem e vamos continuar que seja assim".