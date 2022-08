Paulo Alves e o jogo com o BSAD: «É importante que a equipa perceba que não pode relaxar»

Com registo imaculado nas primeiras três jornadas da Liga Sabseg, Paulo Alves, técnico do Moreirense, destacou a importância de manter o foco para dar continuidade à sequência vitorioso, alertando contra possíveis relaxamentos."É importante que a equipa perceba que não pode relaxar, não se pode desconcentrar, tem de continuar neste processo de aquisição de mecanismos para ficar mais sólida porque se pensarmos que está tudo feito, ou que estas vitórias significam alguma coisa é um mau pensamento, é um mau caminho", afirmou o técnico, na antevisão da partida deste sábado, frente o B SAD.Ressalvando que o Moreirense não altera a estratégia base de acordo com o adversário, mas que são ajustados alguns pormenores, Paulo Alves teceu elogios ao oponente de amanhã: "Do outro lado está uma equipa boa, com jogadores de qualidade e ainda à procura da melhor forma de se expressar. Mudou recentemente de treinador e poderá haver um acréscimo motivacional dos jogadores, alguma outra forma de jogar em função daquilo que foi observado. Nós vamos abordar o jogo de uma forma séria, responsável e que nos possa levar a mais uma vitória."O técnico reconheceu também que a equipa terá de continuar a melhor, até porque a dificuldade vai aumentar com o decorrer do campeonato. "Se continuarmos a ser consistentes, a fazer das dificuldades oportunidades, se continuarmos a trabalhar, sempre com vontade de evoluir, de ser melhores, temos tudo para seguir o nosso caminho, sabendo que as dificuldades vão ser muitas e vão aumentando à medida que há mais conhecimento das equipas. À medida que vão percebendo que o Moreirense está cada vez mais sólido, as equipas vão tornando os nossos jogos mais difíceis", analisou.O Moreirense visita o B SAD este sábado, pelas 14 horas.