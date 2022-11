Paulo Alves e o jogo com o Estrela da Amadora: «Temos de estar à altura»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas este sábado para promover a antevisão da partida com o Estrela da Amadora, da 1.ª jornada da Fase 1 da Taça da Liga, que se realiza este domingo, pelas 17 horas, em Moreira de Cónegos."A importância tem de estar sempre no limite em relação a tudo o que diz respeito à competitividade da equipa. É um jogo importante, não vamos descurar qualquer possibilidade de seguir em frente. Nestas competições curtas, cada jogo é quase decisivo, foi importante a vitória em Penafiel e amanhã não o será menos. Temos de ser consistentes"."É uma equipa que tem vindo a crescer em termos de resultados e exibições, com jogadores experientes. Por si, isso torna o jogo muito difícil. Temos de estar à altura, ter a noção que para conseguirmos dar mais este passo temos de estar preparados para este jogo e impor-nos diante dos nossos sócios"."Ajudou a recuperar, mas tivemos de jogos e competição. Queremos competitividade e queremos jogar. Temos de lidar com esta nova realidade, o calendário determinou estes hiatos depois de uma maior densidade. Em função disso temos de escolher aqueles que nos parecem estar melhor para correspondermos às expetativas e exigências de cada jogo"."Estamos a lidar com uma situação nova, com o Campeonato do Mundo a decorrer, e temos de ir gerindo quase à vista porque não temos grandes noções do que tem de se fazer neste tipo de situação. Há ruído, é normal, porque há treinadores que acham que era importante manter as dinâmicas, para outros a paragem pode ser importante para promover reajustes. Felizmente estamos bem e dentro dos jogos que temos vamos continuar a dar o máximo"."Está tudo a acontecer ao mesmo tempo, é natural e normal que o perfil da competição não atraia muito os adeptos dos clubes. O Moreirense tem uma história muito bonita nesta competição e temos de a honrar, se pudermos vamos seguir em frente. Já provamos que podemos ombrear seja contra quem for".