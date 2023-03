Paulo Alves e o jogo com o Nacional: «Vamos ter de ser muito competentes e sérios»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras no final da manhã desta sexta-feira para promover a antevisão do encontro com Nacional da Madeira, da 25.ª jornada da Liga Portugal 2, que se disputa este sábado, pelas 15h30, na Choupana."É mais um jogo difícil, tradicionalmente na Choupana é sempre complicado. Estamos bem e seguros das capacidades que temos. Esperamos fazer mais um bom jogo, poder conquistar mais uma vitória. Não vai ser fácil e temos de respeitar um adversário que precisa ainda de pontos. Vamos ter de ser muito competentes e sérios.""Vamos jogar num campo tradicionalmente difícil, pelas situações que se conhecem. Temos de ser fiéis aos nossos pressupostos, ao que temos vindo a fazer de muito bom. Se o fizermos, estamos mais perto e ganhar, mas pode, por vezes até o nosso melhor pode não ser suficiente. Temos de dar tudo porque vamos ter um jogo difícil. Antes da qualidade individual e coletiva, temos de ter em campo uma equipa com raça, ambição e atitude, não vamos abdicar disso, que tem sido o que nos tem trazido até aqui.""Tem bons jogadores, com experiência. Temos de respeitar o Nacional como respeitamos toda a gente. Se não fizermos tudo o que já referi, teremos dificuldades com o Nacional ou com qualquer outro clube. O Nacional tem feito uma época algo intermitente, mas está nas meias-finais da Taça de Portugal, é um sinal da sua competência.""É um jogador que não tem sido afortunado. Não começou a época connosco, chegou um pouco mais tarde e tem tido algumas lesões. Não temos ainda certeza o que implicará a paragem, esperamos todos que seja a menor possível e que fique bem. Contamos com ele ainda para o que for possível esta época. É um excelente profissional, tem ajudado até ao limite, é uma excelente pessoa, com grande carácter, que aporta muito ao grupo. Esperamos que fique bem rapidamente."