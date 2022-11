Paulo Alves e o jogo com o Sp. Braga: «David contra Golias? Nunca vou considerar a minha equipa o David»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas esta quarta-feira para promover a antevisão da partida com o Sp. Braga, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, que se realiza esta quinta-feira, pelas 19h45."O Sp. Braga é um adversário que toda a gente conhece, todos sabemos qual é a sua dimensão, um clube habituado a estas andanças, finais de Taça de Portugal e Taça da Liga. Respeitando tudo isso, vamos disputar o jogo, vamos querer passar. Vamos tentar chegar à Pedreira e impor o nosso jogo, fazer tudo e mais alguma coisa para seguir em frente. Para conseguimos seguir em frente temos de nos apresentar ao nosso melhor nível"."Acredito que sim. O Moreirense é um clube eminentemente de 1.ª Liga, mas teve este contratempo de descer. Para sair da 2.ª Liga temos de lutar muito. Estes jogadores estão habituados a este tipo de jogos. O nosso discurso tem sido sempre esse, de trabalhar para vencer qualquer adversário, com respeito, mas sem temor"."Temos falado sobre isso. Damos importância a todas as competições, muita importância mesmo. Da mesma forma como acredito que a prioridade do Sp. Braga seja a Liga, nós vamos no mesmo sentido. Mas, damos uma importância extrema à Taça de Portugal. Não podemos abdicar de nada, muito menos das possibilidades que temos de seguir e frente"."Temos um plantel homogéneo, de qualidade. Uma das coisas que tenho mais valorizado é o comportamento dos jogadores que têm entrado, que têm dado uma resposta fantástica. Há gente que até merecia mais minutos, todos estão preparados para actuar em qualquer jogo. Esperamos que possam dar sempre uma resposta positiva. Estou confiante e plenamente convicto de que a resposta será boa, independentemente de mudanças"."Não acarreta mais, nem menos. Temos de ser sempre responsáveis. Estamos a fazer uma boa campanha, assente na responsabilidade e seriedade com que abordamos todos os jogo, pelo que amanhã não será diferente. Queremos manter a responsabilidade e seriedade. Já analisamos o adversário, eles já sabem o que vão encontrar. A responsabilidade tem de estar sempre presente, depois a inspiração, eficácia ou qualidade de jogo podem ter variáveis"."Nunca vou considerar a minha equipa o David, neste caso. Temos de ter orgulho e determinação para nos batermos contra quem for. Respeitamos a dimensão que o Sp. Braga tem neste momento, que marca presença em finais e disputa os primeiros lugares da Liga, mas isso não nos pode colocar num papel de mais pequenos. Os nossos jogadores têm de ter capacidade de se afirmar seja contra quem for".