Paulo Alves e o jogo com o Vilafranquense: «Temos de ser muito rigorosos»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, projetou o encontro com o Vilafranquense, da 18.ª jornada da Liga Portugal 2, que se realiza este domingo, pelas 14 horas, em Rio Maior."Sem dúvida que será um jogo extremamente difícil, uma equipa que já defrontámos duas vezes, com sucesso, mas isso não quer dizer rigorosamente nada. É um adversário confiante, que vem de duas vitórias boas, que está dentro dos seus objetivos. Esperamos um jogo extremamente difícil, contra uma equipa com jogadores muito experientes, talhada para esta competição. Temos de ser muito, mas mesmo muito rigorosos no que temos de fazer no sentido de pormos em prática os nossos melhores argumentos.""Vou insistir no discurso, não estamos a jogar com a tabela. A última jornada é prova disso. Defrontámos o último e apesar de termos tido variadíssimas oportunidades não conseguimos ganhar o jogo. É um exemplo da volatilidade desta Liga, com mudanças súbitas de rendimento e resultados. Vamos continuar como até aqui, com seriedade e responsabilidade para seguir o mesmo caminho. Nunca por nunca pensando que está alguma coisa resolvida porque temos uma vantagem. Isso não pode acontecer.""Por norma, será mais difícil, não sei se vamos conseguir o mesmo número de pontos. Por norma é mais difícil porque toda as equipas estão a reforçar-se, a melhorar, estão mais competentes. Temos de continuar o nosso caminho, a trabalhar como nos compete. Temos de dar indicações aos nossos adeptos que queremos continuar a ganhar, a fazer o que fizemos até aqui, mas sempre a desconfiar de tudo e mais alguma coisa, porque se não tivermos essa competência as coisas podem alterar-se.""Não sinto uma responsabilidade maior, porque a minha responsabilidade é total. Nunca vou abdicar de ser o responsável, de chamar a atenção dos meus jogadores que jogamos para os nossos adeptos, que têm o seu orgulho, que gostam de ver a sua equipa sofrer para ganhar. Nunca vamos abdicar disso. Não me vou cansar de elogiar e agradecer o apoio dos nossos adeptos, têm sido a base de tudo isto. No último jogo perceberam que apesar de não termos trazido os três pontos a equipa lutou sempre pelo triunfo.""Estamos a falar de um campeonato profissional, com responsabilidades muito grandes, com muita coisa em jogo, seria aconselhável que também houvesse VAR. Eventualmente haveria uma justiça maior. De qualquer maneira, quero acreditar que feitas as contas no final, porque vai haver sempre queixas, não será por aí que se irá decidir nada. Acreditamos e confiamos que os árbitros fazem o seu melhor. Não percebi ainda porque foi anulado esse golo, se houvesse VAR provavelmente a decisão teria sido revertida."