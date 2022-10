Paulo Alves e o jogo com o Vilafranquense: «Temos de ser realistas e pragmáticos»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve esta quinta-feira na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para promover a antevisão do encontro com o Vilafranquense, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que se realiza esta sexta-feira, pelas 15h30."Podemos esperar um Moreirense igual a si próprio. Pretendemos transportar tudo de bom que temos feito na Liga 2 para podermos seguir em frente. Vamos dar a máxima importância à competição, por isso queremos capitalizar tudo de bom que temos feito para vencer um adversário que está a fazer um excelente campeonato"."Uma equipa fica pelo caminho. O Vilafranquense é um adversário experiente, que sabe controlar os momentos do jogo, que tem experiência suficiente. Temos de ter cuidados, ser realistas e pragmáticos, não cometer erros para podermos capitalizar algumas das nossas jogadas"."Eventualmente. É um dia de semana, de trabalho, de escola. Compreendemos as dificuldades, mas as coisas são como são. Terça-feira temos jogo para o campeonato e temos de nos reajustar. Dentro dos condicionalismos, esperamos que as pessoas venham ao jogo, que nos apoiem e nos dêem a força extra, que é sempre necessária"."Julgo que o jogo de amanhã não terá qualquer tipo de transfer em relação ao jogo da 1.ª jornada. Ainda estamos com gente a chegar, não tínhamos os processos bem definidos e assimilados. Felizmente, a equipa tem crescido, os resultados vão sendo o espelho disso. Do outro lado está uma equipa que também cresceu, foi conseguindo resultados. Será um jogo diferente aquele da 1.ª jornada, porque no primeiro jogo há sempre uma fase de estudo. Hoje, temos um conhecimento mais real do nosso adversário"."Temos um grupo equilibrado, que trabalha bem. Temos jogadores que têm revelado um comportamento fantástico, em função disso podemos promover mudanças. Não haverá uma mudança de fundo, mas dentro daquilo que tem sido o comportamento dos jogadores podemos dar a oportunidade a outros".