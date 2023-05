Paulo Alves: «É uma das mais belas páginas da minha carreira como treinador e desportista»

Paulo Alves assumiu, após o triunfo por 6-4 sobre o Sp. Covilhã, o quão importante era "fechar a época com uma vitória", deixando vários elogios aos seus jogadores e aos adeptos do clube pelo trajeto que fizeram em conjunto durante toda a temporada.





"Era importante fechar a época com uma vitória porque os adeptos ajudaram-nos muito, foram a mola real desta campanha excelente a todos os níveis. Tem sido difícil concentrar os jogadores para as suas tarefas, permitimos algumas situações, não é agradável sofrer quatro golos, mas a equipa nunca deixou por o resultado em causa. Não perseguíamos recordes, mas sabíamos que se os alcançássemos o sucesso chegava. Foi uma história bonita, com muitas vitórias. Estou orgulhoso de tudo isto, a equipa percebeu a ideia. Quando um treinador vê que a sua ideia é desenvolvida em campo não há orgulho maior", atirou.

E continuou: "Esta história é fantástica, fica como uma das mais belas páginas da minha carreira como treinador e desportista."



Ligação com o "grupo extraordinário"

"Levo uma história extraordinária, de uma interação da equipa, da qual faço parte, com os seus adeptos. Quando acontecem estas vitórias todas criam-se estes elos. Sempre transmiti esta mensagem, é obrigação das equipas técnicas e dos jogadores irem de encontro ao que o público deseja. Nunca tinha representado o Moreirense, mas ando há muitos anos no futebol e percebe-se o que as pessoas sentem e gostam. Queríamos sempre mostrar atitude e vontade de ganhar, nunca desistir. As pessoas percebem quando isso acontece, por isso fica esta felicidade imensa da sensação do dever cumprido a todos os níveis. Tivemos um grupo extraordinário, disciplinado, que não foi nada fácil de gerir por ser homogéneo. Todos tinham expectativa de jogar, mas tiveram de ser feitas escolhas. Os jogadores colocaram sempre a equipa acima de tudo, por isso todos tiveram o prémio de ser campeões. A equipa nunca perdeu a sua identidade, todos estiveram dentro do processo quando foi necessário realizar mudanças."

Gestão das expectativas desde o início

"Não foi fácil gerir o facto de sermos líderes do princípio ao fim porque esta equipa começou a receber os parabéns muito cedo. Isso trouxe algum relaxamento, uma situação com que tivemos de lidar", terminou.