Paulo Alves eleito treinador do mês de setembro da Liga Sabseg

A Liga Portugal anunciou esta quinta-feira que Paulo Alves, técnico do Moreirense, foi eleito o treinador do mês de setembro na Liga Sabseg, conseguindo amealhar 27,41 por cento das preferências dos colegas de profissão da competição. Relembre-se que o treinador já tinha vencido a distinção referente ao mês de agosto.Durante o mês passado, os cónegos mantiveram-se como líderes isolados da classificação, bem como a sua invencibilidade na prova, conquistando sete de nove pontos possíveis, graças a vitórias frente à UD Oliveirense e o Trofense, e um empate em Penafiel.Nos restantes lugares do pódio ficaram Vasco Faísca, treinador do Farense, com 22,96 por cento dos votos, e de Rui Borges, do Vilafranquense, com 17,78 por cento, em segundo e terceiro lugar, respetivamente.