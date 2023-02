Paulo Alves: «Golo do adversário teve o condão de acordar a equipa»

Paulo Alves mostrou-se satisfeito com a resposta dos jogadores do Moreirense, na goleada (4-1) imposta pelos cónegos à B SAD."Sem dúvida que esperávamos uma resposta boa dos jogadores, que no cômputo geral aconteceu. O mérito é deles, pela vontade que tiveram em reajustar em função da última jornada e voltarmos ao caminho das vitórias. Não conseguimos pegar no jogo na fase inicial, tivemos dificuldades em ter bola, o golo do adversário teve o condão de acordar a equipa. A partir do 1-0 a equipa soltou-se, procurou os desequilíbrios e foi criando situações de golo. Se tivéssemos chegado ao intervalo a vencer não seria injusto", começou por referir o técnico do clube de Moreira de Cónegos."Contamos também com um adversário compacto, que criou dificuldades, mas depois das substituições a equipa soltou-se definitivamente, quis ganhar e venceu de forma justíssima. É uma resposta cabal em relação à jornada anterior e que nos faz perceber que não há outra forma de ganhar jogos que não seja esta, com o compromisso coletivo nos limites", concluiu.