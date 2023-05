Paulo Alves: «Há gente que ganha uma vez ou duas e faz tanto por uma linha nos Facebooks»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, congratulou-se este sábado pelo triunfo em casa do Estrela da Amadora e consequente subida à Liga Bwin, considerando os seus comandados "justos vencedores" do segundo escalão.

Aos 53 anos, o treinador alcança o regresso ao topo do futebol sénior nove anos depois de ter comandado o Olhanense, na temporada 2013/14, e elogiou a capacidade demonstrada pela equipa que comanda tanto no jogo na Reboleira como ao longo da temporada. "No final de contas, fomos uns justos vencedores deste jogo, da 2ª Liga, fomos superiores", constatou, em jeito de balanço minutos após o Moreirense ter concretizado o seu objetivo para a temporada.

O Moreirense garantiu a conquista da 2ª Liga de futebol após o triunfo na 31.ª jornada frente ao Estrela da Amadora (4-2), este sábado, com golos de Alanzinho, que marcou por duas vezes, Kodisang e Higor Platiny, todos alcançados na segunda parte após os cónegos terem saído para intervalo em desvantagem.

Paulo Alves referiu ainda que o triunfo alcançado em casa do segundo classificado foi valorizado pelo próprio adversário e pela sua reconhecida qualidade. "Temos de dar mérito ao Estrela, que obviamente também precisava de ganhar e entrou muito forte, tivemos ali muitas dificuldades na primeira parte," reconheceu o treinador, que na sua carreira também conta com passagens pelo Nassaji Mazandaran, do Irão, e o Ohod Club, da Arábia Saudita.

O homem que reconduziu o Moreirense de regresso à Liga Bwin, um ano depois de os minhotos terem sido despromovidos, considerou que "os jogos são mesmo assim, há pormenores, que volta e meia interferem no desenvolvimento do jogo", e aproveitou ainda para deixar alguns 'recados'.

O treinador dos cónegos desvalorizou a postura de alguns críticos e as habituais palavras depreciativas sobre assuntos que não dominam. "Há gente que ganha uma vez ou duas e faz tanto por uma linha nos Facebooks e nos Instagrams, mas depois, no fim, 'espreme-se' e não sai nada. Não gosto muito disso", expressou o antigo avançado internacional português.

O Moreirense assegurou o título quando ainda restam três jornadas para disputar na 2ª Liga portuguesa de futebol, defrontando ainda Leixões, Mafra e Sporting da Covilhã até ao final da época.