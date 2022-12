Paulo Alves: «Mostrámos que o que temos feito até aqui não foi por acaso»

Paulo Alves era um treinador naturalmente satisfeito após o empate (1-1) entre Moreirense e Benfica, que garantiu aos cónegos um lugar nos 'quartos' da Allianz Cup."Tenho de valorizar e dar os parabéns aos jogadores pela forma como se bateram e acreditarem. Mostrámos que podemos ombrear com quem for, dentro do respeito pelo adversário. Sofremos em algumas fases, mas a solidariedade e compromisso coletivo levaram a este resultado fantástico. Pode não parecer mas dividimos o jogo. Tivemos duas bolas nos ferros. O Benfica também teve oportunidades. O resultado ajusta-se plenamente e seguimos em prova", começou por referir o técnico da formação de Moreira de Cónegos."Fomos mexendo em função dos cartãoes, porque era uma final que tinha de ser resolvida aqui e, num pormenor, ficávamos sem um jogador e seria muito complicado. Toda a gente trabalhou e luto em prol do que queríamos. Toda a gente reagiu bem, os jogadores que entraram lutaram e tiveram um compromisso excecional. Mostrámos que o que temos feito até aqui não foi por acaso. Vamos continuar a dar tudo para ter sucesso", frisou."É mais um jogo dificil. Temos algumas lesões nesta fase, mas temos que ir gerindo e vendo. Os jogadores têm dado tudo e mais alguma coisa. Mesmo os que jogam menos têm mostrado grande compromisso e isso deixa-me descansado. Amanhã vamos ver como está a equipa. A confiança está bem e ficou demonstrado. Quem jogar na quinta-feira vai dar tudo", concluiu.