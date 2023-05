Paulo Alves na ressaca do título: «Tivemos de crescer em competição, à pressa»

Já com o título da 2.ª Liga garantido, o Moreirense derrotou o Leixões, por 4-2, e recebeu o troféu de campeão. O treinador Paulo Alves, que não vai continuar em Moreira de Cónegos na próxima época, elogiou a sua equipa."Tivemos a ousadia de querer voltar a jogar bem, na procura do golo e da vitória. É uma caminhada irrepreensível. Os jogadores acreditaram sempre que podiam ganhar, fosse a quem fosse. Esta equipa eliminou o Benfica da Taça da Liga, foi eliminada da Taça de Portugal em Braga, numa ronda em que podíamos perfeitamente ter vencido, o trajecto é extraordinário.""Não fica mágoa nenhuma. Levo o clube e as pessoas no coração. Sair da como saio é extraordinário. Saio campeão, a valorizar jogadores, com muitas vitórias. É uma boa maneira de sair. Só posso dizer o melhor das pessoas e do Moreirense, do apoio constante que tivemos. O futuro está aí à porta.""Não falhou nada. O futebol é mesmo isto, os ciclos começam e acabam. É uma decisão mútua.""Não direi que não fiquei preocupado na altura, fiquei e muito. Nunca falei sobre isso, nunca ouviram desculpas. Ouvi sempre dizerem que o Moreirense tinha duas equipas, que estava acima de todos os outros, mas isso foi apenas pelo trabalho. Grande parte do grupo chegou a horas do jogo inicial, foi preciso muito trabalho para juntar as peças todas. É praticamente uma equipa nova, tivemos de crescer em competição, à pressa. A equipa foi sempre humilde, percebeu que tinha de ser muita disciplinada para conquistar isto. O trabalho foi extraordinário. Na semana antes do primeiro jogo tinha trincos a centrais, esticávamos a manta para todo o lado para completar um onze. Alguns foram titulares na 1ª jornada com horas de Moreirense. Passamos dificuldades, por isso este caminho deixa-me com muito orgulho."