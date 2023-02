Paulo Alves: «Não estamos ainda preocupados com quantas jornadas é que faltam disputar»

Paulo Alves fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro da 19.ª jornada da Liga Sabseg entre Moreirense e Ac. Viseu, marcado para amanhã às 14 horas, em Moreira de Cónegos."É um jogo extremamente importante, como são todos, e extremamente difícil, como são todos. A nossa abordagem a todos os jogos tem sido essa, com extrema atenção. Vamos defrontar uma equipa que, após a entrada do seu treinador, o Jorge Costa, tem subido na tabela e tem demonstrado muita capacidade, além de ter legítimas aspirações. Tem jogadores experientes, de qualidade, o melhor marcador desta Liga. Temos de estar muito desconfiados, muito atentos.""É uma jornada que tem o condão de juntar os primeiros classificados em dois jogos. Não estamos ainda a olhar para isso desta forma, quem vai jogar contra quem. Temos é de dar o máximo em cada jogo, demonstrar o que somos, o orgulho de quem joga para ganhar, de quem está envolvido com os adeptos. Quanto mais gente estiver ao nosso lado, melhor. Se desenvolvermos essa forma de estar em cada jogo temos possibilidades de ganhar. Não estamos ainda preocupados com quantas jornadas é que faltam disputar. Temos de continuar a ser iguais ao que temos sido, se o formos temos capacidade de ganhar ao Académico de Viseu ou a qualquer outra equipa.""Estamos plenamente satisfeitos com o que o grupo tem demonstrado, se tem tido revelado essa capacidade, então acreditamos no grupo. Temos confiança que vai ser assim até ao final. Não havia grandes razões para promover mudanças. A reestruturação foi muito mínima, sem grande impacto de grupo. Seguimos com os jogadores que têm dado tudo e que têm a nossa confiança total."