Paulo Alves: «Não fomos a equipa que normalmente somos»

Apesar do triunfo () este sábado sobre o Trofense, Paulo Alves, treinador do Moreirense, não se mostrou satisfeito com o desempenho da equipa em campo."Não fomos a equipa que normalmente somos, não tivemos capacidade de ter bola e gerir jogo. Claramente foi melhor o resultado que a exibição. Este resultado é muito importante neste fim-de-semana. Temos de jogar melhor, já demonstramos vezes sem conta que somos capazes disso. Volta e meia há jogadores que não conseguem exibir-se ao seu melhor nível, se for um ou outro a equipa vai colmatando isso, mas desta vez foram alguns jogadores. O Trofense tem o seu mérito, mas não conseguiu grandes oportunidades claras de golo, não houve uma defesa de monta do Kewin. Vamos tentar jogar melhor e vamos fazê-lo seguramente", atirou, em declarações no final do encontro da 23.ª jornada da Liga SABSEG.E terminou: "Mesmo percebendo que não foi o nosso melhor jogo, os nossos adeptos nunca deixaram de nos apoiar. Esta vitória é-lhes inteiramente dedicada."